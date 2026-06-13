Фото из архива Myslo.

Щекинский межрайонный суд встал на сторону многодетной матери, которая оспаривала отказ в назначении пособия. Женщина, воспитывающая шестерых детей (четверо из них — несовершеннолетние), обратилась в отделение Соцфонда по Тульской области за ежемесячной выплатой.

В январе 2026 года ей отказали, сославшись на то, что доход семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Суд детально изучил финансовую ситуацию в семье и пришел к выводу, что сотрудники фонда ошиблись в расчетах. Доход женщины и ее семьи на самом деле не превышал установленный порог.

В результате суд признал решение ОСФР незаконным и обязал фонд назначить и выплатить пособие на четырех детей с момента первоначального обращения.

Однако требование о компенсации морального вреда суд оставил без удовлетворения, так как не нашёл в действиях фонда прямого умысла или противоправности.

Решение суда еще не вступило в законную силу.