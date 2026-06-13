Они наглядно продемонстрировали, как действовать в экстренных ситуациях.

Фото минздрава Тульской области.

На площади Ленина в Туле прошел флешмоб, посвященный навыкам оказания первой помощи. В акции приняли участие 70 студентов медицинского колледжа и Института Тульского государственного университета.

Одетые в футболки цветов российского флага, они наглядно продемонстрировали, как действовать в экстренных ситуациях, когда счёт идёт на минуты.

Ребята работали под песню «Живи» группы «Опыт Юнга». Ее ритм специально подобран так, чтобы соответствовать оптимальной частоте надавливаний при непрямом массаже сердца. Это помогает закрепить правильную технику и делает процесс обучения более наглядным и легким для запоминания.

«Жители должны быть готовы оказать помощь ближнему в трудную минуту. Обучение навыкам первой помощи -это проявление нашей общей человечности и ответственности друг за друга. Добрые дела, взаимовыручка, поддержка делают наше общество по-настоящему единым», — сказал министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

Акция стала частью большой просветительской работы. В регионе продолжаются бесплатные занятия по первой помощи для всех желающих. Узнать расписание и записаться можно по ссылке.