В основе праздничной программы была тема единства и культурного многообразия страны.

12 июня в Тульской области прошли масштабные праздничные мероприятия, посвящённые одном из главных государственных праздников – Дню России.

Центральным событием праздника стал фестиваль «Россия – семья семей», который состоялся на Казанской набережной и площади Ленина. Все желающие могли принять участие в мастер-классах от национально-культурных объединений и регионального отделения Движения Первых, традиционных играх народов России («Богатырская поляна», «Княжеский стан», «Щи да каша» и др.).

Гастрономическое многообразие страны было представлено на мастер-классах по приготовлению традиционных блюд народов России. На дефиле «Наряды народов России» продемонстрировали более 50 традиционных мужских и женских костюмов народов России, в том числе традиционные костюмы коренных малочисленных народов.

Мастера народных художественных промыслов и ремесел представили на фестивале традиционные славянские украшения и кукол в народном костюме, тульские гастросувениры, филимоновскую и тульскую городскую игрушку, деревянную игрушку Русского Севера, изделия из керамики, войлока, лоскутного шитья и лозы, косметику. Состоялся праздничный концерт «Народы России», в программе которого были представлены более 50 национальных творческих номеров.

На стенде Национального центра «Россия» также прошли мероприятия, подготовленные правительством Тульской области и региональным Центром «Мой бизнес». На четырех кулинарных станциях были представлены национальные блюда народов России, а предприниматели презентовали кофе со вкусом семейного счастья и гренки из детства губернатора.

В рамках традиционной ежегодной акции «Мы – граждане России», организованной Движением Первых, прошло торжественное мероприятие по вручению паспортов ребятам, достигшим 14 лет и отличившимся в учебе, спорте, общественной и волонтерской деятельности. Церемонии прошли во всех муниципалитетах.

На площади Ленина прошел фестиваль «Автострада-2026» – самый крупный автомобильный фестиваль в России. На открытом воздухе авто- и мотоклубы из разных регионов России представили более 1000 образцов современной и ретротехники.

В Центральном парке им. П. П. Белоусова состоялся турнир по смешанному боевому единоборству «Юношеская лига». В нем приняли участие бойцы от 12 до 20 лет из Тульской области и новых территорий России. Спортивный вечер продолжился турниром «Битва за Тулу», где в профессиональных боях сразились мастера спорта и участники СВО.

Во всех муниципалитетах Тульской области состоялось интерактивное мероприятие «Путешествие "12 троп России“». Участники путешествия прошли по улицам, названным в честь известных земляков, посетили памятные места и парки, познакомились с традициями и обычаями, региональными особенностями каждого муниципалитета.

Фестиваль «Россия – семья семей» завершился праздничным концертом и огненным шоу. Также в День России прошел семейный квиз, состоялись торжественные церемонии регистрации брака.

Семейный МФЦ «Мой семейный центр» объединил семьи с детьми на праздничном мероприятии «Народов много — страна одна». В муниципалитетах прошли акции «Окна России», «Равнение на флаг», награждения ветеранов и участников СВО, волонтеров и общественников; авто-, мото- и велопробеги; праздничные концерты; спортивные мероприятия; квизы и квесты для детей и молодежи.

Мероприятия ко Дню России традиционно прошли на Куликовом поле. Первое ратное поле страны встречало гостей фестивалем «Богатырская сила», объединившим состязания силы и ловкости с интеллектуальной борьбой. Центральным это событиями стали ежегодный турнир тяжелоатлетов и сеанс одновременной игры в шашки от международного гроссмейстера.

Также гостей ждали конкурс средневековой кухни, стрельба из лука. И взрослые, и дети могли найти развлечение по душе: от перетягивания каната на «Епифанском подворье» до шуточного боулинга на площадке «Малец-удалец». Праздничную атмосферу на Первом ратном поле России создавали вокальный квартет «Куликово поле» и коллективы муниципальных образований региона.