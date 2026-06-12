В них примут участие не только бойцы из Тулы, но и представители других регионов.

В ЦПКиО им. Белоусова состоялось открытие Юношеской лиги по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования открыл глава Тульской области Дмитрий Миляев:

– Я рад приветствовать здесь тульских бойцов, наших гостей из Рязанской области и новых территорий. Надеюсь, вам у нас понравится. Тульская федерация ММА часто проводит различные турниры, которые уже полюбились тулякам.

Эти соревнования – не только захватывающее и яркое зрелище, но и настоящая проверка характера. Искренне поздравляю всех с великим праздником – Днём России! Желаю всем красивых и честных поединков, удачи и пусть победят сильнейшие!

К участникам Юношеской лиги и зрителям также обратился заместитель министра спорта РФ Александр Никитин:

– От имени Минспорта и Олимпийского комитета России поздравляю всех с нашим главным национальным праздником — с Днём России. Сегодняшнее мероприятие имеет особое значение. Именно на тульской земле, в 1380 году, состоялась знаменитая Куликова битва, которая обеспечила непреложность наших границ и незыблемость нашего суверенитета.

Здесь собрались представители смешанных единоборств, которым не чуждо понимание силы духа, смелости и отваги. Достойно продолжайте эту важную традицию. Я желаю всем успешных выступлений, а самое главное – поменьше травм.