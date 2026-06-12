Постановление об этом подписал глава регионального правительства Михаил Пантелеев.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Документ регламентирует внесение изменений в распределение субсидий из дорожного фонда Тульской области бюджетам муниципальных образований на реализацию проекта «Народный бюджет» на 2026 год.

Всего в постановлении фигурируют 19 муниципальных образований. Самую большую субсидию получит Тула – более 61,2 млн рублей. Далее идут Новомосковск и Донской – им выделят почти по 32 млн рублей. Самая скромная субсидия достанется Куркинскому округу – чуть менее 578 тысяч рублей.

Сумма в 643104 рубля указана в документе как «Нераспределённая часть». Общая сумма субсидий составляет 296912943,16 рублей.