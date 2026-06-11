Фото бутик-отель "Мастер времени" master-vremeni71.ru

Специалисты* подсчитали минимальные затраты на организацию загородных мероприятий в регионе предстоящим летом. Свадебное торжество обойдется минимум в 150 000 рублей, а корпоратив с фуршетом и квестом — от 70 000 рублей. Данные получены на основе анализа спроса и прайсов в апреле–мае 2026 года.

А специалисты изучили бронирования загородных домов на лето 2026 года.

Ключевые статьи расходов:

Аренда площадки (шатры, беседки, лофты): от 20 000 руб./час (спрос к лету вырос на 38%).

Услуги координатора : от 10 000 руб./час на свадьбах (+25%).

Полная организация события : от 95 000 руб. (+9%).

Аренда загородного дома (средняя цена за сутки): 15 100 руб. Спрос на посуточную аренду вырос на 37%, бронируют в среднем за 120 дней до заезда.

Фотобудка : от 7 000 руб./час (+29%).

Диджей : от 6 000 руб./час (+25%).

Комплексный свадебный декор : от 30 000 руб. (спрос вырос втрое).

Оформление выездной регистрации : от 25 000 руб. (+47%).

Декорирование столов: от 4 000 руб. за единицу (+13%).

Вывод аналитиков: россияне всё чаще отказываются от простого застолья в пользу целостных сценариев. Загородный формат усиливает интерес к профессиональной координации и визуальному наполнению праздников.

*По данным платформ «Авито Услуги» «Авито Путешествия».