Специалисты* подсчитали минимальные затраты на организацию загородных мероприятий в регионе предстоящим летом. Свадебное торжество обойдется минимум в 150 000 рублей, а корпоратив с фуршетом и квестом — от 70 000 рублей. Данные получены на основе анализа спроса и прайсов в апреле–мае 2026 года.
А специалисты изучили бронирования загородных домов на лето 2026 года.
Ключевые статьи расходов:
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Аренда площадки (шатры, беседки, лофты): от 20 000 руб./час (спрос к лету вырос на 38%).
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Услуги координатора: от 10 000 руб./час на свадьбах (+25%).
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Полная организация события: от 95 000 руб. (+9%).
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Аренда загородного дома (средняя цена за сутки): 15 100 руб. Спрос на посуточную аренду вырос на 37%, бронируют в среднем за 120 дней до заезда.
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Фотобудка: от 7 000 руб./час (+29%).
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Диджей: от 6 000 руб./час (+25%).
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Комплексный свадебный декор: от 30 000 руб. (спрос вырос втрое).
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Оформление выездной регистрации: от 25 000 руб. (+47%).
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Декорирование столов: от 4 000 руб. за единицу (+13%).
Вывод аналитиков: россияне всё чаще отказываются от простого застолья в пользу целостных сценариев. Загородный формат усиливает интерес к профессиональной координации и визуальному наполнению праздников.
*По данным платформ «Авито Услуги» «Авито Путешествия».