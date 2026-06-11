Специалисты*  подсчитали минимальные затраты на организацию загородных мероприятий в регионе предстоящим летом. Свадебное торжество обойдется минимум в 150 000 рублей, а корпоратив с фуршетом и квестом — от 70 000 рублей. Данные получены на основе анализа спроса и прайсов в апреле–мае 2026 года.

А специалисты изучили бронирования загородных домов на лето 2026 года.

Ключевые статьи расходов:

  • Аренда площадки (шатры, беседки, лофты): от 20 000 руб./час (спрос к лету вырос на 38%).

  • Услуги координатора: от 10 000 руб./час на свадьбах (+25%).

  • Полная организация события: от 95 000 руб. (+9%).

  • Аренда загородного дома (средняя цена за сутки): 15 100 руб. Спрос на посуточную аренду вырос на 37%, бронируют в среднем за 120 дней до заезда.

  • Фотобудка: от 7 000 руб./час (+29%).

  • Диджей: от 6 000 руб./час (+25%).

  • Комплексный свадебный декор: от 30 000 руб. (спрос вырос втрое).

  • Оформление выездной регистрации: от 25 000 руб. (+47%).

  • Декорирование столов: от 4 000 руб. за единицу (+13%).

Вывод аналитиков: россияне всё чаще отказываются от простого застолья в пользу целостных сценариев. Загородный формат усиливает интерес к профессиональной координации и визуальному наполнению праздников.

*По данным платформ «Авито Услуги» «Авито Путешествия».