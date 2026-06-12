Центр Тулы весь день был заполнен людьми — здесь работали фестивали, ярмарки и фотозоны.

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина и Правительства Тульской области.

12 июня центр Тулы с утра и до вечера жил праздником: в Тульском кремле, на площади Ленина и на Казанской набережной работали фестивальные и ярмарочные площадки.

Праздник в Кремле сосредоточился вокруг «Автострады-2026» — здесь выставили более тысячи автомобилей, от современной техники до ретро. Параллельно шли показательные выступления авто- и мотоклубов, ралли исторических машин, работала выставка к 90-летию Госавтоинспекции.

Детская зона с педальными машинками стала одной из самых оживлённых точек — здесь всё время были очереди и зрители.

Именно сюда по ходу маршрута и пришёл губернатор. Он задержался у площадки с детскими заездами, наблюдал за соревнованиями и тем, как малыши проходят трассу под поддержкой родителей и зрителей.

Дальше маршрут вывел его на ярмарку «Сделано в Тульской области», где в этот день было особенно людно. Ряды с украшениями, игрушками, сладостями, вязанными изделиями и сувенирами тянулись вдоль всей площадки. Губернатор шёл вдоль них, время от времени останавливаясь у стендов, разговаривая с предпринимателями и поздравляя их с праздником. В одной из палаток ярмарки мальчик выбирал игрушку, губернатор купил ее для ребенка.

По мере движения по центру города к Дмитрий Миляев постоянно подходили жители: просили сфотографироваться, задавали вопросы, просто останавливались поздороваться. Особенно активно — молодёжь, которая не расходилась и после фото, задерживалась рядом.

Следующей точкой стал фестиваль «Россия — семья семей», где были собраны семейные и региональные проекты. На стенде Национального центра «Россия» губернатору показали продукцию тульских производителей, он попробовал чай и угощения. На одной из площадок Дмитрию Миляеву предложили попробовать гренки и кофе «со вкусом семейного счастья».

Завершился маршрут на Казанской набережной, где прошла акция «Мы — граждане России». Подросткам, которым исполнилось 14 лет, вручили первые паспорта.

Перед участниками церемонии Дмитрий Миляев сказал:

«День России — важный государственный праздник, значимость которого возрастает. Сегодня участники специальной военной операции отстаивают независимость, защищают страну, делают всё для того, чтобы мы имели возможность каждый год отмечать этот замечательный праздник огромной, великой страны. В День России мы вручаем паспорта нашим молодым ребятам. Для них это первый шаг, если не во взрослую, то в „повзрослевшую“ жизнь. Убеждён, что наши ребята станут настоящими, достойными гражданами своей страны. Конечно, получение паспорта — это не только почётно и радостно, но и большая ответственность. Не сомневаюсь, что наша молодёжь будет украшать жизнь Тульского края и всей страны. Ребята, желаю вам смело двигаться по жизни, пусть мечты каждого из вас обязательно сбудутся!»