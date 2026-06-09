9 июня в Свято-Никольском храме прошло заседание Общественного совета при региональной инспекции по госохране объектов культурного наследия.

Фото правительства Тульской области.

Ключевой темой стало пополнение Единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ по итогам 2025 года и первого полугодия 2026 года.

Как сообщила руководитель инспекции Елена Шичанина, в настоящее время под охраной государства в Тульской области находится 4023 объекта. Из них 334 — федерального значения, 915 — регионального, а 2774 — выявленные ОКН, большинство из которых составляют археологические памятники. Доля архитектурного наследия насчитывает 502 объекта.

В 2025 году перечень выявленных ОКН пополнили 13 позиций (12 из них — археология). За первую половину 2026 года в реестр включены два объекта — в Алексине и Туле.

Особое внимание уделили восстановлению дома на ул. Гоголевской, 43 в Туле — памятника регионального значения. Здание находилось в аварийном состоянии с риском обрушения. Чтобы спасти ценный образец деревянной архитектуры, разработали проект приспособления для современного использования. Уже пройдена государственная историко-культурная экспертиза, получены разрешения на работы. Сохранившиеся фрагменты деревянного декора аккуратно демонтированы вручную, здание будет воссоздано в своем историческом виде.

«Это яркий образец деревянного зодчества старой Тулы. Мы очень ждём, когда дом обретёт новую жизнь, но останется в прежнем облике», — отметила Елена Шичанина.