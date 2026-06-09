Одоевский межрайонный суд Тульской области рассмотрел административное дело в отношении ООО «Одоевские консервы». Недавно на предприятии прошла внеплановая проверка Роспотребнадзора

На складе специалисты обнаружили плесень, а медкнижки сотрудников были заполнены не полностью. Нашлись и другие недочёты. На суде представители предприятия признали вину и представили документы, подтверждающие устранение 95% всех нарушений.

Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.