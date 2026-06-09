Участвовать могут жительницы региона, у которых есть дети и которые либо только планируют открыть свое дело, либо ведут бизнес не дольше трех лет.

Заявки принимаются до 27 июля на сайте мамапредприниматель.рф.

Участниц ждет 5-дневный очный интенсив, где помогут проработать бизнес-идею, освоить азы маркетинга, просчитать прибыль и выбрать юридическую форму. В финале — защита проектов перед экспертным жюри.

Победительница получит 150 000 рублей и путевку на федеральный этап, где главный приз — 1 млн рублей.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что в регионе развивают женское предпринимательство и законодательно выделили его в отдельный вид бизнеса:

«Современная женщина — это профессионал, заботливая мама и хранительница очага. Поддержка и развитие женских инициатив в том числе помогут нам сделать Тульскую область территорией семейного счастья».