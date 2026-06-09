Выяснили, что ждет пациентов и персонал.

Фото Алексея Пирязева.

Министерство здравоохранения Тульской области объяснило причину слияния двух крупных медицинских учреждений. Напомним, ранее мы сообщали, что Тульская областная клиническая больница и Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л. Н. Толстого станут единым целым.

Такое объединение направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи путем концентрации ресурсов и формирования единого мощного лечебного учреждения.

В ведомстве отметили, что амбулаторная медицинская помощь останется доступной рядом с домом (в Туле и д. Ясная Поляна). Ускорится диагностика благодаря доступу к современному оборудованию (РКТ, МРТ) областной больницы.

«Появится ортопедический центр с лучшими специалистами и сократится время ожидания операций. Пациенты с сахарным диабетом получат комплексную помощь разных специалистов», — подчеркнули в минздраве.

Что изменится для персонала: кадровый состав присоединяемых больниц будет усилен специалистами из областной больницы, а работа будет вестись по единым высоким стандартам.

Изменения затронут и медицинский персонал. Штат сотрудников больниц, которые присоединяются к основному учреждению, будет расширен за счет привлечения опытных специалистов из областной больницы. Вся команда начнет работать по единым высоким стандартам.