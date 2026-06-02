Две крупные больницы — Тульская областная клиническая больница и Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л. Н. Толстого — станут единым целым. Соответствующее постановление появилось на портале правовых актов.

После завершения всех процедур объединённое учреждение будет работать под единым названием — «Тульская областная клиническая больница».

Решение вступает в силу 1 сентября 2026 года. Срок завершения всех юридических процедур — до 1 февраля 2027 года.

За проведение реорганизации отвечают министерство здравоохранения и министерство имущественных отношений региона. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Дмитрия Маркова.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тульской области реорганизуют шесть районных больниц. Их присоединят к более крупным медучреждениям. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.