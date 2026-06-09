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Вас обманули мошенники. А реально ли вообще вернуть украденные аферистами деньги?

Работали за наличные в конверте, а вас выгнали? Как доказать трудовые отношения и вернуть положенное?

УК игнорирует текущие трубы и грязный подъезд, а вы каждый месяц платите им за воздух? Прокурор расскажет, как разобраться с коммунальщиками и настроить их работу по закону.

На ваши вопросы ответит заместитель прокурора Тульской области старший советник юстиции Артур Николаевич Зенкин.

Задавайте свои вопросы прямо в комментариями под этой новостью, пишите на news@myslo.ru или в наш телеграм-бот. Мы будем собирать волнующие вас темы в течение недели. Прокурор ответит на ваши вопросы 17 июня, его ответы мы опубликуем на Myslo.

