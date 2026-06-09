В связи с празднованием Дня России изменится график работы почтовых отделений. 12 июня — выходной для большинства отделений.
Круглосуточные отделения продолжат работать в обычном режиме 24/7.
Точки выдачи заказов с маркетплейсов также будут открыты, чтобы вы могли забрать свои покупки.
- 11 июня (четверг) — рабочий день во всех отделениях сократится на один час.
- 13 июня (суббота) — все отделения возобновят работу по своему обычному графику.
В праздничный день почтальоны не будут разносить письма, газеты и посылки. Пенсии и пособия доставят по особому графику, согласованному с Социальным фондом России, чтобы выплаты поступили своевременно.