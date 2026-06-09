Об этом сообщили в администрации Тулы.

Фото администрации Тулы

В связи с продолжением работ по содержанию трамвайных путей на участке ул. Советской (от ул. Оборонной до ул. Ф. Энгельса), а также ремонтом ул. Коминтерна ограничения движения трамваев продлены до 17 июня.

Транспорт следует по изменённым схемам:

№ 1: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — Автовокзал.

№ 9, 10: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Демидовская Плотина — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Красный перекоп.

№ 12: пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. М. Горького.

№ 13, 14: от ул. Металлургов до ул. М. Горького через Чулковский мост, Красный перекоп, ул. Станиславского, ул. Болдина, ул. Ф. Энгельса.

Движение трамвая № 3 на время ремонта ул. Коминтерна прекращено. Схемы маршрутов № 6, 7, 11, 15 остаются без изменений.