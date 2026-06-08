Граждане будут отдыхать три дня — с 12 по 14 июня.

Фото Алексея Пирязева.

На этой неделе туляки будут работать всего четыре дня. Это связано с празднованием Дня России, который выпадает на пятницу, 12 июня.

Таким образом, рабочая неделя продлится с понедельника, 8 июня, по четверг, 11 июня. В честь праздника граждане получат три выходных дня подряд — с 12 по 14 июня. Кроме того, последний рабочий день — четверг, 11 июня, — будет официально сокращен на один час.

Согласно производственному календарю на 2026 год, еще два таких периода запланированы на начало ноября в связи с Днем народного единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду и будет выходным. Рабочими днями останутся понедельник–вторник (2–3 ноября) и четверг–пятница (5–6 ноября).