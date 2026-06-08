Главной площадкой праздника 6 июня стал обновленный Арсеньевский центр культуры, досуга и кино. Ремонт учреждения завершился в 2025 году по поручению губернатора в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Тульской области». Модернизация инфраструктуры позволила расширить аудиторию фестиваля и обеспечить комфортные условия для музыкантов.

Министр культуры региона Елена Арбекова поприветствовала гостей и подчеркнула, что фестиваль, впервые проведенный в 2024 году по инициативе губернатора Дмитрия Миляева, за три года стал значимым культурным событием. Его ключевая задача — популяризация наследия великого русского композитора Александра Сергеевича Даргомыжского, уроженца Тульской губернии.

«Отрадно видеть фестиваль, где царит молодежное творчество. Студенты Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского дарят вам этот концерт. Вы не только насладитесь музыкой композитора, но и почувствуете искреннюю подготовку юных артистов. Фестиваль набирает обороты, и место рождения маэстро вдохновляет всех — от сочинителей до исполнителей», — отметила Елена Арбекова.

Ключевым событием стал концерт, объединивший профессиональные учебные ансамбли и местные таланты. Для зрителей выступили: оркестр русских народных инструментов колледжа (руководитель — Любовь Михед), ансамбль «Муз-АРТель» (худрук Сергей Чувилин), камерный женский хор Axion и смешанный академический хор (руководитель — Евгения Вернер). В программе прозвучали сочинения Даргомыжского, а также произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Гаврилина, Гершвина и других классиков.

Фестиваль вновь подтвердил статус открытой площадки для связи поколений: на сцене также выступали коллективы местного Центра культуры и Детской школы искусств. Сводная программа наглядно показала, как традиции Даргомыжского продолжают жить в творчестве студентов и преподавателей его именитого колледжа, а также в самодеятельных артистах малой родины композитора.

Для гостей также работали интерактивные зоны: ярмарка народных промыслов «Даргомаркет» и мастер-классы по художественным и ремесленным направлениям.