До Нового года ситуацию с водоснабжением частного сектора на ул. Стопкино в Алексине можно было охарактеризовать как приемлемую. Зимой — все в порядке, летом из-за полива огородов давление днем всегда падало. Люди привыкли и относились к этой ситуации с пониманием.

В этом году уже с января начались перебои с водоснабжением и в холодное время года. Поначалу жители обращались в аварийную службу, затем жалобы посыпались в администрацию города и на горячую линию губернатора. Выяснилось, что проблема — в ветхих сетях: трубы не поддаются ремонту, нужна полная замена участка. До проведения капремонта аварию устранить невозможно.

По словам жителей, сегодня ситуация стала критической.

«У нас нет воды уже пятые сутки. Вообще никакой. Подвоз обещали организовать только сегодня. И что нам делать? Сколько воды мне нужно натаскать домой на всю семью, чтобы и детей помыть, и самим помыться. А еще поесть приготовить! А постирать? — говорит местная жительница Анастасия. — Вода тонкой струйкой появляется только ночью примерно с 2 до 5 часов. Я третью ночь не сплю, набираю воду во все, что только можно. Как нам жить без воды?»

Семья Анастасии приобрела дом на улице Стопкино 11 лет назад:

«У нас нет нормальной дороги, долго пытались её добиться, но в итоге все махнули на это рукой. Автобусы тоже к нам ходят плохо — 2-3 раза в день. Жаловались одно время, но потом большинство обзавелись машинами. Но проблема с водоснабжением — это уже ни в какие ворота!»

Глава администрации Алексина Павел Федоров 8 июня сообщил жителям, что проблема с водоснабжением улицы Стопкино обсуждалась с МУП «ВКХ г. Алексин».

«Для нормализации подачи воды необходимо отремонтировать два участка водовода. На следующей неделе планируется завершить замену труб в районе деревни Курагино и перейти на следующий участок. На неделе с сотрудниками МУП „ВКХ г. Алексин“ произведём осмотр системы водоснабжения улицы. Сегодня организован подвоз воды на ул. Стопкино. Вернусь с информацией 15 июня», — сказал Федоров.