Новомосковский районный суд вынес приговор мужчине, укравшему породистого щенка из чужой квартиры.
Инцидент случился вечером 27 марта. 31-летний местный житель, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил совершить преступление.
Находясь возле жилого дома, он разбил локтем стекло окна в гостиной квартиры своей знакомой и проник внутрь. Там злоумышленник увидел маленького щенка породы лабрадор и забрал его с собой. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.
Учитывая обстоятельства произошедшего, суд назначил мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.