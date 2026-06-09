Фото УМВД по Тульской области.

Новомосковский районный суд вынес приговор мужчине, укравшему породистого щенка из чужой квартиры.

Инцидент случился вечером 27 марта. 31-летний местный житель, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил совершить преступление.

Находясь возле жилого дома, он разбил локтем стекло окна в гостиной квартиры своей знакомой и проник внутрь. Там злоумышленник увидел маленького щенка породы лабрадор и забрал его с собой. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Учитывая обстоятельства произошедшего, суд назначил мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.