Свято-Никольский собор был поврежден в мае 2025 года.

Фото департамента по связям с общественностью БФ «АГРОЭКО».

Сейчас завершены основные конструктивные работы: восстановлен каркас купольной части, его обшивают медными листами. Подготовлен крест — его в ближайшее время покроют золотом и установят на собор.

Также заменены поврежденные окна светового барабана. Новые конструкции для светового фонаря уже изготовлены и будут смонтированы после установки купола и креста. Внутри храма продолжаются отделочные работы.

Восстановление идет при поддержке благотворительного фонда «АГРОЭКО» и средств жителей. Основной объем работ уже выполнен, завершить реставрацию планируют в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, в мае 2025 года Свято-Никольский собор пострадал в результате атаки беспилотника.