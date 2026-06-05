В Туле местный житель признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Судом установлено, что 22 октября 2025 года на улице Пирогова автомобиль обвиняемого остановили сотрудники ГАИ. У водителя выявили признаки алкогольного опьянения, но он отказался от медосвидетельствования. Более того, в ходе проверки выяснилось, что ранее он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 205 000 рублей и лишение прав на 2 года 6 месяцев. Автомобиль обвиняемого конфискован в доход государства.



