Поврежденный при атаке БПЛА собор в Епифани восстановят к лету 2026 года

Фото Департамента по связям с общественностью БФ «АГРОЭКО».

Благотворительный фонд «АГРОЭКО» завершает первый этап реставрации Свято-Никольского собора в поселке Епифань Тульской области. Храм, являющийся объектом культурного наследия федерального значения (памятник архитектуры XVII века), пострадал при падении беспилотника в мае 2025 года.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 25 мая. В результате столкновения БПЛА с куполом начался пожар. Огонь повредил металлические конструкции главки, подкрестное яблоко и крест, уничтожил покрытие купола, а также затронул белокаменные карнизы и оконные рамы. В Тульской епархии отметили, что это был первый случай атаки на храм в регионе.

Экспертная комиссия оценила стоимость восстановления в 10 млн рублей. Прихожане собрали 300 тысяч рублей, основную часть средств выделил благотворительный фонд компании. В настоящее время поврежденные элементы уже демонтированы, установлены деревянные леса, специалисты проводят обмеры и реставрацию утраченных деталей.

«Мы видим, что святыня не просто вернется к жизни, но и сохранит свою историческую красоту. Работы ведутся с большим уважением к древней архитектуре», — прокомментировал настоятель собора иерей Александр Звягин.

Планируется, что к концу мая специалисты отремонтируют белокаменный карниз, смонтируют новые оконные заполнения, металлоконструкции, покрытие главки и крест. Отделочные работы внутри храма также будут завершены к началу лета.