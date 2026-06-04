Об этом губернатор Дмитрий Миляев заявил на площадке ПМЭФ-2026.

По словам главы региона, решение связано с необходимостью более внимательно следить за здоровьем школьников.

«У нас, как и по всей стране, около 94% школьников регулярно занимаются физической культурой и спортом. Но когда мы приходим к старшим классам, оказывается, что только 70 с небольшим процентов молодых людей полностью без ограничений годны к военной службе. То есть что-то мы, наверное, где-то не до конца улавливаем», — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор предположил, что причины могут быть связаны как с организацией уроков физкультуры, так и с работой школьной медицины.

Поэтому в регионе приняли решение проводить стопроцентную диспансеризацию подростков из группы риска в возрасте от 13 до 16 лет. Это позволит вовремя выявлять возможные проблемы со здоровьем и принимать необходимые меры.

Напомним, сегодня, 4 июня, Дмитрий Миляев выступил на ПМЭФ и рассказал о создании единой системы здоровьесбережения на сессии «Прагматичный подход в здоровьесбережении».