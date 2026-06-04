Для учеников закупают новую мебель, а классы оборудуют интерактивными досками.

Фото администрации Новомосковска.

В Новомосковске капитально ремонтируют одну из старейших школ — гимназию № 13. Работы проводят по региональной программе «Молодежь и дети».

Замглавы администрации Олег Соловьев отметил, что подрядчик строго соблюдает график и выполняет работы качественно.

В рамках капитального ремонта в гимназии полностью заменят все коммуникации (воду, отопление, электричество). Специалисты отремонтируют кровлю и фасад здания, выполнят внутреннюю отделку всех классов и коридоров.

Для учеников также закупают новую мебель, а классы оборудуют интерактивными досками и другим цифровым оборудованием.

«С уверенностью можно сказать, что к 1 сентября ученики смогут приступить к занятиям в здании, которое будет отвечать всем современным требованиям», — отметил Олег Соловьев.