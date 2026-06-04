По словам главы региона, работа строится на реальном диалоге с бизнесом.

Сегодня, 4 июня, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава региона поделился опытом создания единой системы здоровьесбережения на сессии «Прагматичный подход в здоровьесбережении».

Дмитрий Миляев подчеркнул, что работа в регионе строится не на формальных документах, а на реальном диалоге с бизнесом. В Тульской области была выстроена система, объединяющая медицину, спорт, культуру и корпоративные практики.

Ключевым элементом этой системы стала практика «диспансеризации за один день», позволяющая сотрудникам проходить обследования прямо на рабочем месте.

«Сегодня предприятия региона активно внедряют собственные программы правильного питания, спортивной активности. Организуют соревнования, обустраивают велопарковки и поощряют сотрудников, которые ездят на работу на велосипеде», — рассказал губернатор.

Чтобы стимулировать бизнес к внедрению таких практик, в области запустили конкурс социально ответственных работодателей. Оценивать компании будут по критериям диспансеризации, поддержки ЗОЖ, волонтерства и помощи семьям с детьми. По словам Миляева, победа в конкурсе станет для бизнеса важным конкурентным преимуществом в борьбе за кадры.

В своем выступлении губернатор также обозначил стратегическую цель региона — сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Это место, где комфортно жить, создавать семьи и растить детей.

Для достижения этой цели в области действует Региональный демографический стандарт — набор лучших практик по поддержке работников с детьми, который помогает создавать благоприятную среду для роста населения.