По данным Тульского центра по гидрометеорологии, в ближайшие 1-3 часа и до конца вечера на территории региона местами ожидаются грозы с усилением северо-западного ветра до 15 м/с.

ГУ МЧС России по региону призывает жителей соблюдать меры предосторожности: