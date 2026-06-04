По данным Тульского центра по гидрометеорологии, в ближайшие 1-3 часа и до конца вечера на территории региона местами ожидаются грозы с усилением северо-западного ветра до 15 м/с.
ГУ МЧС России по региону призывает жителей соблюдать меры предосторожности:
- На улице: избегайте шатких строений, деревьев, а также не паркуйте автомобили рядом с ними и линиями электропередачи.
- За рулём: рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и быть предельно внимательными.
- Во время грозы: по возможности оставайтесь дома. Если вы на открытой местности, не прячьтесь под высокими или одиноко стоящими деревьями.