Сегодня, 4 июня, сотрудники МЧС продолжают работы на месте смертельного пожара на проспекте Ленина. В настоящий момент спасатели проводят проливку здания и разбирают сгоревшие конструкции. Территория рядом с местом происшествия оцеплена.

Напомним, пожар на оружейном производстве на пр. Ленина в районе дома № 102 начался днем 3 июня. Пожар тушили несколько расчетов. С самого начала было известно о двух погибших, позже спасатели нашли тело третьего.

В региональном СК по данному факту возбуждено уголовное дело. Причина пожара устанавливается.