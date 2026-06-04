Анонсировано строительство нового комбикормового завода. Соответствующее соглашение было подписано с АО «Птицефабрика „Тульская“». Объём инвестиций в данный проект составит 1 млрд рублей. Запуск предприятия позволит снизить зависимость от импортных кормов, повысить качество и объёмы производства, укрепить продовольственную безопасность региона, а также усилить конкурентоспособность местных производителей на федеральном уровне.

Благодаря договорённостям с ГК «Техностиль» на территории Тульской области появятся несколько новых заводов: по выпуску сэндвич-панелей (инвестиции — порядка 750 млн рублей), покраске рулонной стали (350 млн рублей) и производству теплоизоляционных минераловатных плит (3 млрд рублей). Группа компаний «Техностиль» входит в число лидеров среди поставщиков строительных материалов. Компания уверенно расширяет своё присутствие в России, реализуя новые производственные мощности и создавая рабочие места в регионах.

ООО «СФТ Групп» намерено инвестировать 3 млрд рублей в развитие производства гофрокартона в Тульской области. Предприятие планирует реализовать инвестпроект в Алексине, который предусматривает увеличение объёмов выпускаемой гофропродукции за счёт автоматизации производства, внедрения нового высокотехнологичного оборудования, а также строительства дополнительных складских помещений для хранения готовой продукции.

Кроме того, в Тульской области появится промышленный технопарк для выпуска продукции в сфере микроэлектроники и компонентов систем газоснабжения медицинских учреждений. Соглашение было подписано с ООО «Атриум». Общий объём инвестиций превысит 700 млн рублей. Реализация проекта позволит снизить зависимость от импортных поставок, расширить производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на отечественное медицинское оборудование и укрепить технологический суверенитет России.