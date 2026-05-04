Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области, где это возможно, дикие пляжи будут переводить в официальные. Губернатор Дмитрий Миляев на оперативном совещании поручил провести анализ таких мест, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

«Давайте тогда ещё раз с главами администраций муниципалитетов верифицируемся вот по таким местам, где, несмотря на отсутствие оборудования, люди всё равно продолжают купаться… Верифицируем эти данные с управлением МЧС на предмет возможности или невозможности в последующем оборудования там пляжных зон», — отметил глава региона.

Несмотря на то, что погода пока не позволяет определить точную дату начала купального сезона, губернатор поставил жесткую задачу: к 1 июня все пляжи должны быть полностью готовы к открытию.

В прошлом году не все районы успели получить заключения Роспотребнадзора. В этом году глава региона потребовал не повторять ошибок и завершить все работы вовремя.

В этом году вводится обязательное требование: на всех официальных пляжах должны быть оборудованы специальные зоны для купания детей.

Всего в регионе планируется открыть 70 пляжей (62 муниципальных и 8 частных). В 2026 году начнут благоустраивать новые пляжи в Венёве и Богородицке.

Лидерами по подготовке являются Каменский район (77%), Чернский район (73%) и Донской. Отстают от графика Тепло-Огарёвский (18%), Узловский и Одоевский (по 36%) районы.

Миляев напомнил, что места, где купание запрещено из-за состояния дна или воды, должны быть обязательно оборудованы предупреждающими знаками.

«Если известно место, где запрещено купаться, то это место должно быть обязательно оборудовано знаком. Иначе меры воздействия к гражданам не будет», — подчеркнул глава региона.

Администрациям поручено усилить информационную работу.