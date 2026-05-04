Благоустройство сквера на пересечении Красноармейского проекта и улицы Ф. Смирнова должно начаться в середине мая. Согласно условиям обоих контрактов, подрядчики должны выйти на объект не позднее 15-го числа. 

Первый аукцион был объявлен в марте. По итогам торгов стоимость работ была снижена на 4 млн рублей и составит чуть более 70 млн рублей. 

За эти деньги подрядчик должен будет уложить новую плитку, обустроить пандусы, ступени, наружное освещение, установить урны, лавочки и парклеты, оборудованные местами для чемоданов, а также озеленить территорию. 

Также тут появится детская площадка с качелями и игровым комплексом «Локомотив». Кроме того, подрядчик должен обновить памятную стелу, установить информационное табло с расписанием поездов.

Концепция благоустройства сквера включает организацию нескольких локаций: «зону ожидания», «игровую», «набережную», «памятную» и «зону тишины».

Завершиться благоустройство должно до 14 октября. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

 

Отдельным контрактом, уже вне нацпроекта, в сквере будет благоустроена территория у реки. За 24,7 млн рублей подрядчик должен установить:

  • Конструкции из сетчатых габионов

  • Баннер

 

  • Буквы «ВСТРЕЧА»

  • Ограждение с композитными модулями

  • Выносная площадка

  • Ограждение набережной

Выполнить работы подрядчик должен с 15 мая по 31 июля 2026 года.