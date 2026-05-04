В Тульской области профилактику заболеваний и модификацию факторов риска на уровне работодателей официально закрепили как стратегически важный элемент региональной здоровьесберегающей политики. На форуме «Здоровье как трудовой ресурс» правительство региона и Тульская торгово-промышленная палата подписали соглашение о системном расширении практик укрепления здоровья на рабочих местах — от скрининга до модификации поведенческих рисков.

Результаты уже измеримы: в регионе реализуются 33 корпоративные программы, что позволило увеличить охват трудоспособного населения профилактическими мероприятиями в 2,5 раза. Как отметила директор департамента здравоохранения региона Виктория Камаева, выстроена институциональная модель управления профилактикой, а в начале 2026 года создан межведомственный совет по формированию здорового долголетия.

Однако драйвером изменений остается фокус на здоровьесбережении трудоспособного населения. По словам главного внештатного специалиста по профпатологии и кардиологии тульского минздрава Ирины Шестовой, около 400 тыс. туляков живут с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из них 250 тыс. — с артериальной гипертензией. Ежегодно фиксируется порядка 5 тыс. инфарктов и инсультов, причем почти треть случаев приходится на работающих граждан.

Кроме того, региональный скрининг выявляет неблагоприятный профиль риска у населения: повышенный холестерин — у 84% участников, гипертензия — у 80% постинсультных пациентов. Соответственно, акцент все больше смещается с лечения заболеваний на модификацию рисков, отметил к. м. н., врач-пульмонолог, клинический психолог Института клинической медицины Владимир Бекетов.

«Ключевой вызов — курение, которое зачастую служит адаптационным механизмом в стрессовом состоянии, — уточнил он. — Самостоятельный отказ достигается лишь у 7% курящих, для остальных требуются гибкие стратегии снижения вредного воздействия от табакокурения за счет перехода на использование продуктов без горения табака».

При этом важно разграничивать разные никотинсодержащие продукты.

«Так, большая часть вейпов в РФ — контрафакт, тогда как системы нагревания табака сертифицированы, их производство полностью подконтрольно государству, — подчеркнул Бекетов. — Любые запреты должны касаться только несертифицированной продукции, и важно проявлять нулевую толерантность к потреблению любой табачной продукции несовершеннолетними».

Кумулятивный негативный эффект курения для здоровья подтверждает и онкологическая статистика. Главный внештатный онколог региона Дмитрий Истомин отмечает, что до 98% результатов в профилактике рака легкого дает именно отказ от вредной привычки.

«Курение влияет также и на скорость потери зрительных функций. Если полный отказ от табакокурения невозможен, важно модифицировать риск за счет исключения вдыхания продуктов горения табака», — отметил зав. кафедрой офтальмологии и оптометрии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, д. м. н. Игорь Лоскутов.

Внедрение профилактики и риск-ориентированных подходов в практику тульских работодателей позволит переломить показатели заболеваемости и смертности от ХНИЗ. Такие программы на предприятиях должны быть персонализированными и учитывать устоявшиеся поведенческие паттерны, резюмировал Бекетов.