Семье тульского пожарного Ильи Ковалева, погибшего при атаке БПЛА, вручили орден Мужества

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В здании тульского ГУ МЧС России состоялась церемония вручения наград сотрудникам специальной пожарно-спасательной части № 119 «Специального управления Федеральной противопожарной службы № 88 МЧС России».

11 июля прошлого года, примерно в четыре часа утра, на пункт связи спецчасти № 119 поступило сообщение о пожаре, возникшем после атаки БПЛА. Через две минуты на объект прибыло отделение огнеборцев во главе со старшим инструктором-пожарным Ильей Ковалевым.

После повторной атаки в соседнем здании произошло еще одно возгорание. Получив информацию от диспетчера о новом пожаре, Илья Ковалев выдвинулся на место и принял решение о задействовании резервной пожарной автоцистерны. При проведении боевого развертывания, после очередной атаки БПЛА, спасатель погиб.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации семье Ильи Ковалева был передан орден Мужества. Награду вручил замминистра МЧС России Вячеслав Бутко:

– Илья Борисович проявил мужество, героизм и погиб, исполняя свой долг перед Отечеством. Ваш сын, муж и отец, навсегда останется в нашей памяти. Он является примером настоящего профессионализма и служения Отечеству.

В ходе мероприятия также были награждены старшие инструкторы по вождению пожарной машины – водители Николай Романов и Сергей Гущенков. Им вручили медали «За отвагу на пожаре».