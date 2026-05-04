4 мая губернатор Дмитрий Миляев проконтролировал, как выполняются поручения, которые он дал по итогам встречи с сельскими старостами и руководителями ТОС. Та встреча прошла 18 февраля в Новомосковске.

Благоустройство

В настоящее время ведется проектирование стелы «Город трудовой доблести». Монумент планируется разместить на пересечении улиц Московской и Куйбышева. Координатор проекта — Российское военно-историческое общество. Открытие стелы запланировано на 12 декабря, оно будет приурочено к 85-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор поручил и. о. главы администрации Новомосковска Олегу Соловьеву держать ход работ на контроле.

На встрече к главе региона обратились с просьбой благоустроить место для купания по ул. Трудовые Резервы г. Новомосковска в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году. С 21 апреля по 12 июня в рамках проекта проходит рейтинговое голосование: жители подали для благоустройства территорию городского пляжа по ул. Трудовые Резервы. В случае победы работы будут проводиться в 2027 году. В голосовании помимо места для купания участвует проект по обустройству детской площадки по ул. Вахрушева. На сегодня проект пляжа лидирует. Всего в настоящее время в регионе проголосовало более 75 тыс. человек. Губернатор отметил важность участия жителей в голосовании за выбор объектов благоустройства.

Руководитель ТОС «Первомайское» попросила помочь с благоустройством сквера перед домом культуры в п. Дубовка Узловского района. Оно планируется в несколько этапов:

В рамках первого этапа в 2026 году по проекту «Народный бюджет» будет обустроена детская площадка.

В рамках второго этапа в 2027–2028 гг. будет благоустроена общественная зона перед ДК. Работы планируется выполнить по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области».

Глава региона поручил держать на контроле финансирование и реализацию проекта.

После обращения руководителя ТОС «Первый» г. Узловая по вопросу расширения вариантов типовых проектов детских площадок в рамках конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей территориального общественного самоуправления будет разработан новый типовой проект — более компактный вариант детской площадки для размещения на меньшей по площади территории. В этом году заявки на конкурс уже приняты. К реализации предлагалось семь типовых проектов детских игровых площадок общей площадью около 160 кв. м. Итоги будут подведены 18 мая, проекты будут реализованы до 30 сентября.

ЖКХ

На совещании обсудили вопросы газификации д. Данилово Узловского района. Губернатор поручил заместителю председателя правительства Тульской области Наталье Аникиной совместно с газоснабжающими организациями держать на контроле возможность газификации населенного пункта.

По итогам обращения председателя ТОС № 3 п. Шварцевского идут конкурсные процедуры на разработку проекта и выполнение работ по ремонту объектов водоснабжения в поселке. В этом году будет разработан проект, который предусматривает прокладку 3 км магистрального водовода, перебуривание двух артезианских скважин, монтаж насосной станции и резервуаров чистой воды. Уже в этом году начнется прокладка магистрального водовода, все работы завершат в 2027 году.

После обращения старосты д. Самочевки Кимовского района будут проанализированы варианты организации централизованного водоснабжения деревни. До 1 июня представители министерства совместно с администрацией муниципалитета выйдут на место для обследования существующей системы водоснабжения и проанализируют варианты организации централизованного водоснабжения. О результатах анализа доложат губернатору.

По итогам обращения старосты д. Большая Рассошка Узловского района техника рег. оператора «МСК-НТ» больше не проезжает к индустриальному комплексу обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов в д. Петровское через д. Большая Рассошка.

Дорожное хозяйство

Для жителей д. Малая Уваровка Веневского муниципального округа обеспечена транспортная доступность по объездной дороге протяженностью 4,8 км. В прошлом году выполнен ремонт участка дороги щебнем, до 1 ноября будет завершено щебенение оставшегося участка. После завершения ремонта объездной дороги планируется полное перекрытие движения по аварийному мосту между д. Малая Уваровка и п. Мордвес. Дмитрий Миляев поручил принять дополнительные технические меры, чтобы исключить возможность проезда по аварийному мосту.

По итогам обращения жительницы Новомосковска будет устранен уклон в месте стыковки отремонтированного и старого тротуара по ул. Маяковского.

Здравоохранение

В 2026–2027 гг. в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано проведение работ по капитальному ремонту поликлинического отделения № 1 ГУЗ «Донская городская больница № 1». Работы завершат в 2027 году.

После обращения руководителя ТОС «Солнечный» г. Узловая продолжится улучшение укомплектованности медицинскими кадрами в Узловском районе. Планируется закрыть потребность в «узких» специалистах: в сентябре на работу в медучреждения муниципалитета выйдет детский врач-офтальмолог и детский врач-невролог. Новые кадры готовятся также в рамках целевого обучения. Для повышения качества медицинского обслуживания жителей района проводятся консультации выездных специалистов. В феврале этого года в Узловский район был организован выезд врачей-специалистов Тульской детской областной клинической больницы, осмотрено 65 детей. Следующий выезд узких специалистов запланирован на июнь.

Образование, спорт

Капитальный ремонт детского сада «Светлячок» запланирован на 2027 год. На время капремонта воспитанников разместят в других дошкольных организациях Ясногорска.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы № 11 в п. Майском Узловского района будет актуализирована до 1 июня и направлена в Министерство образования РФ для участия в отборе федеральной программы капитального ремонта в 2028–2029 гг.

На совещании обсудили оснащение спортивным оборудованием стадионов, отремонтированных в 2025 году.

В прошлом году по программе «Наш район» выполнен капитальный ремонт шести полноразмерных стадионов в шести муниципалитетах. Было обновлено покрытие футбольных полей, благоустроены прилегающие территории, отремонтирована существующая спортивная инфраструктура, а также на территории стадионов установлены новые спортивные площадки.

В этом году совместно с социальными партнерами на территории стадиона запланирован монтаж спортивной площадки с инклюзивным оборудованием.

В следующем году рассматривается возможность устройства освещения для увеличения времени тренировочного процесса. Дальнейшее обновление инфраструктуры будет выполняться поэтапно при наличии денежных средств.

Культура

На данный момент более 60 населенных пунктов выразили заинтересованность в установке модульных домов культуры до 2030 года. При определении площадок их возведения учитывается численность жителей как самого населенного пункта, так и близлежащих территорий, что делает их межпоселковыми. Все поступившие заявки рассмотрены, определены приоритетные — п. Фатеево Киреевского района и п. Гигант Ясногорского района. После определения источников финансирования в этих населенных пунктах появятся модульные дома культуры. Остальные заявки будут рассмотрены в следующем году.

Внутренняя политика

По поручению Дмитрия Миляева ведется формирование Совета сельских старост при губернаторе Тульской области. Разрабатывается порядок отбора кандидатов, положение о совете. Работу планируется завершить до 1 июля. Губернатор поручил министру внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Дмитрию Ярцеву держать этот процесс на контроле. Также глава региона поручил Дмитрию Ярцеву проинформировать старост и руководителей ТОС о результатах отработки их обращений.

Следующая встреча со старостами запланирована в мае этого года в Плавске.