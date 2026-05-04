На время этих работ подача газа будет временно приостановлена.

Работы будут проводиться по следующим адресам.

5 мая

  • ул. Кирова, 26, корпус 1.
  • ул. Марата, 172.
  • ул. Первомайская, 8.

6 мая

  • ул. Оружейная, 27а.
  • ул. Кирова, 26, корпус 1.
  • ул. Марата, 172.

7 мая

  • ул. Металлургов, 26.
  • ул. Кирова, 26, корпус 1.

12 мая

  • ул. Академика Павлова, 34г.
  • ул. Тургеневская, 38а.
  • 4-й проезд Мясново, 66.
  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2е.
  • ул. Курковая, 24.
  • ул. Кирова, 26, корпус 1.
  • ул. Металлургов, 45б.
  • ул. Марата, 170.

13 мая

  • ул. Купцов Гречихиных, 8.
  • ул. Металлургов, 45б.
  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2е.
  • ул. Марата, 170.
  • ул. Тургеневская, 38а.

14 мая

  • ул. Демонстрации, 38.
  • ул. Металлургов, 26а.
  • ул. Купцов Гречихиных, 8.
  • ул. Металлургов, 45б.
  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2е.
  • ул. Курковая, 24.

15 мая

  • ул. Марата, 166.
  • ул. Металлургов, 45б.
  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2е.
  • ул. Станиславского, 20а.

18 мая

  • ул. Курковая, 24.
  • ул. Литейная, 29.

19 мая

  • ул. Оружейная, 33.
  • ул. Литейная, 29.
  • ул. Демидовская, 117.
  • ул. Марата, 176.

20 мая

  • ул. Халтурина, 12.
  • ул. Курковая, 24.
  • ул. Литейная, 29.
  • ул. Демидовская, 117.
  • ул. Марата, 176.

21 мая

  • Мезенцева, 36а.
  • ул. Литейная, 29.
  • ул. Демидовская, 117.
  • ул. Марата, 174.

22 мая

  • Оружейная, 52.
  • ул. Демидовская, 117.
  • ул. Марата, 174.

25 мая

  • ул. Циолковского, 8а.
  • ул. Халтурина, 6.
  • ул. Литейная, 29.
  • ул. Демидовская, 117.
  • ул. Серова, 1.

26 мая

  • ул. Кабакова, 79.
  • ул. Литейная, 29.
  • ул. Демидовская, 117.
  • ул. Серова, 1.

27 мая

  • ул. Маршала Жукова, 12.
  • ул. Ползунова, 9а.
  • ул. Литейная, 29.
  • ул. Серова, 1.

28 мая

  • ул. Литейная, 29.

29 мая

  • ул. Ползунова, 18.

 

Длительность отключения газа в каждом конкретном доме напрямую зависит от того, обеспечен ли доступ специалистам в квартиры для обслуживания плит, водонагревательных колонок и котлов.

Если по какой‑либо причине вы не можете находиться дома в день плановой проверки, вы можете перенести техническое обслуживание газовых приборов на другую дату и время, удобное для вас. Для вызова мастера звоните по телефонам: 25‑36‑68, 25‑36‑56, 25‑36‑37 или оставьте заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.