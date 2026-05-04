На время этих работ подача газа будет временно приостановлена.

Работы будут проводиться по следующим адресам.

5 мая

ул. Кирова, 26, корпус 1.

ул. Марата, 172.

ул. Первомайская, 8.

6 мая

ул. Оружейная, 27а.

ул. Кирова, 26, корпус 1.

ул. Марата, 172.

7 мая

ул. Металлургов, 26.

ул. Кирова, 26, корпус 1.

12 мая

ул. Академика Павлова, 34г.

ул. Тургеневская, 38а.

4-й проезд Мясново, 66.

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2е.

ул. Курковая, 24.

ул. Кирова, 26, корпус 1.

ул. Металлургов, 45б.

ул. Марата, 170.

13 мая

ул. Купцов Гречихиных, 8.

ул. Металлургов, 45б.

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2е.

ул. Марата, 170.

ул. Тургеневская, 38а.

14 мая

ул. Демонстрации, 38.

ул. Металлургов, 26а.

ул. Купцов Гречихиных, 8.

ул. Металлургов, 45б.

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2е.

ул. Курковая, 24.

15 мая

ул. Марата, 166.

ул. Металлургов, 45б.

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2е.

ул. Станиславского, 20а.

18 мая

ул. Курковая, 24.

ул. Литейная, 29.

19 мая

ул. Оружейная, 33.

ул. Литейная, 29.

ул. Демидовская, 117.

ул. Марата, 176.

20 мая

ул. Халтурина, 12.

ул. Курковая, 24.

ул. Литейная, 29.

ул. Демидовская, 117.

ул. Марата, 176.

21 мая

Мезенцева, 36а.

ул. Литейная, 29.

ул. Демидовская, 117.

ул. Марата, 174.

22 мая

Оружейная, 52.

ул. Демидовская, 117.

ул. Марата, 174.

25 мая

ул. Циолковского, 8а.

ул. Халтурина, 6.

ул. Литейная, 29.

ул. Демидовская, 117.

ул. Серова, 1.

26 мая

ул. Кабакова, 79.

ул. Литейная, 29.

ул. Демидовская, 117.

ул. Серова, 1.

27 мая

ул. Маршала Жукова, 12.

ул. Ползунова, 9а.

ул. Литейная, 29.

ул. Серова, 1.

28 мая

ул. Литейная, 29.

29 мая

ул. Ползунова, 18.

Длительность отключения газа в каждом конкретном доме напрямую зависит от того, обеспечен ли доступ специалистам в квартиры для обслуживания плит, водонагревательных колонок и котлов.

Если по какой‑либо причине вы не можете находиться дома в день плановой проверки, вы можете перенести техническое обслуживание газовых приборов на другую дату и время, удобное для вас. Для вызова мастера звоните по телефонам: 25‑36‑68, 25‑36‑56, 25‑36‑37 или оставьте заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.