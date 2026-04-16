Пункт назначения. Новая кровь

Страна: Индонезия

Премьера: 16.04.2026

Режиссер: Адхе Дхармастрия

Актеры: Сафира Рату София, Рукман Росади, Нова Элиза, Димас Адитья, Алзи Маркерс, Ризки Ханггоно, Мейся Амира, Гито Гилас, Рут Марини

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Семья переживает страшное горе: в «День мертвых» внезапно умирает отец. Согласно древнему поверью, тот, кто уходит в этот день, открывает «дверь Смерти» для всего своего рода. Теперь каждый член семьи обречен последовать за главой семейства — один за другим.