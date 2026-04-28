Фото Алексея Пирязева.

В Тульском областном перинатальном центре на учете по беременности сейчас состоит 2581 женщина. Только за первый квартал 2026 года на учёт встало почти 700 будущих мам, рассказали в учреждении.

Особое внимание врачи уделяют раннему обращению: это позволяет вовремя выявить риски и обеспечить благополучное течение беременности.

Ключевую роль в рождении здорового ребёнка играет прегравидарная подготовка. Это комплекс обследований и профилактических мер для пары, планирующей беременность. Начинать подготовку рекомендуют за 3–6 месяцев до зачатия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тульской области расширили неонатальный скрининг: новорожденных будут проверять на два новых заболевания. Ранее программа позволяла диагностировать 36 заболеваний.