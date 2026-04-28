Фото минтранса Тульской области.

В Тульской области подвели итоги масштабной уборки дорожной инфраструктуры. В рамках акции «Месячник чистоты» дорожные службы и муниципалитеты привели в порядок трассы, остановки и водоотводные системы по всему региону, рассказали в региональном минтрансе.

Уборка шла по нескольким направлениям:

Дороги. Очистили обочины и проезжую часть на ключевых участках. Всего в план вошли 100 дорог, включая всю федеральную и региональную сеть. С дорог вывезли 3470 кубометров мусора, а общая протяжённость убранных участков составила около 1100 км. Также дорожники убрали валежник вдоль трасс на 113,5 км.

Остановки. Весь 321 остановочный павильон в зоне ответственности дорожных служб был тщательно вымыт и покрашен.

Инженерные сооружения. Для предотвращения подтоплений очистили 100 водопропускных труб. Также была выполнена мойка металлического и барьерного ограждения на протяжении 736 км.

Во всех 26 районах области также велись работы. Местные службы собрали и вывезли более 25 тысяч кубометров мусора. Дополнительно они помыли ограждения на 514 участках, покрасили знаки и павильоны, а также вырубили сухостой.