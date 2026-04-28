Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпросвещения РФ.

Для учеников 9 и 11-х классов окончание учебного года будет зависеть от графика проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, в период каникул для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря, где ребята смогут участвовать в спортивных мероприятиях, конкурсах и мастер-классах.

Министерство ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул, однако окончательное решение о графике остается за каждой конкретной школой.