1 мая в Туле пройдут мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда. Программа начнется с первомайского шествия. В нем примут участие представители предпринимательских сообществ региона. Оно пройдет от стенда Национального центра «Россия» (ул. Советская, 1/1) по Музейному кварталу до Тульского машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова по Казанской набережной и вернется к стартовой точке.

Затем у стенда гостей ждут интерактивная лотерея «Колесо фортуны» с призами, а также праздничная ярмарка проекта «Сделано в Тульской области». Завершит программу концерт.