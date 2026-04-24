Его закрыли за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Фото из архива Myslo.

Ранее Myslo сообщал, что в Туле на улице Металлургов за 90 суток закрыли инклюзивный детский сад SeNsor. Причина — персонал не соблюдал требования по организации питания детей.

В частности, нарушались сроки реализации готовой пищевой продукции, в помещении раздаточной не был предусмотрен умывальник для мытья рук персонала, отсутствовали технологические карты готовых блюд, также были допущены другие нарушения.

Суд приостановил деятельность детсада на 90 суток.

По данному факту судебные приставы возбудили исполнительное производство. Они выехали на место и опечатали помещение.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тульской области, индивидуальному предпринимателю разъяснили, что неисполнение требований решения суда грозит штрафом.