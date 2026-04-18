Дмитрий Миляев выступил в полуфинале Тульской юниор-лиги КВН

Поучаствовать в выступлении его пригласил школьник — участник команды «Три кота».

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сдержал слово и приехал на полуфинал Тульской юниор-лиги КВН сегодня, 18 апреля. Поводом для визита стало приглашение от школьника, а также участника команды «Три кита» Ивана Дормидонтова на детском общественном совете.

Глава региона выступил вместе с командой «Три кота» в конкурсе «Финальный аргумент». Их главным "козырем" стал сам Миляев. Более того, он лично помогал писать шутки для номера.

Вот самые яркие моменты их диалога со школьником:

— А что сейчас в моде?

— Вот что! (губернатор выносит тарелку гренок.) Мужик сказал, мужик сделал. Ваня, Ваня! Ну, как там твоя Маша?

— Не Маша, а Даша. Я вам все по секрету рассказал. Зачем вы тут всем рассказываете?

— Ну, послушай, ты меня в выходной с дивана сдернул. Вот я тебе и отомстил. 

Выступление строилось на обыгрывании узнаваемых для Тулы реалий. В юмористической форме поднимался вопрос о ремонте в школе, такси Wildberries и даже о том, кто станет хедлайнером мероприятий к 880-летию Тулы. 

 

В финале глава региона дал напутствие всем участникам, сравнив их с автомобилем, у которого все есть для движения, а рулём выступает сама Тула.

В июле 2025 года губернатор подписал соглашение с Александром Масляковым, что дало толчок развитию движения. В сентябре 2025 года в Тульской области впервые прошел XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН, а в 2026 году он получит международный статус.

В этом году в лиге участвует 34 команды — это в два раза больше, чем в прошлом. Победители получат путевку на Международный фестиваль.

В полуфинале 18 апреля выступят 16 команд. Ребятам предстоит сыграть 3 конкурса: «Приветствие», «Финальный аргумент» и «Клипы». По итогам конкурсов, а также баллов за фестиваль и четвертьфиналы (Сезон играется по балло-накопительной системе) мы узнаем финалистов сезона.

