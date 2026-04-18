В тульских лесах появились солонцы для восстановления животных после зимы

С приходом весны и таянием снега в лесах Тульской области специалисты начали обустраивать солонцы. Это специальные площадки с солью, которые помогают диким животным восстановить силы после зимы, рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Соль восполняет острый дефицит натрия и микроэлементов, нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет зверей. Кроме того, доступ к минералам прямо в лесу удерживает косуль, лосей и кабанов от выходов на сельскохозяйственные поля, сохраняя баланс между природой и хозяйством.

Весна полноценно хозяйничает в тульских лесах. Дикие животные все активнее покидают свои зимние укрытия, и их жизнь фиксируют скрытые фотоловушки.

Самцы лосей готовятся к росту новых рогов, а самки подыскивают безопасные места для будущего потомства. Целыми семьями на открытые поляны выходят кабаны: они греются на солнце и ворошат листву в поисках еды. Меняют привычки и хищники — лисы теперь чаще охотятся днём, пользуясь обилием мелкой дичи.