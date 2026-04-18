  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульских лесах появились солонцы для восстановления животных после зимы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В тульских лесах появились солонцы для восстановления животных после зимы

Соль восполняет острый дефицит натрия и микроэлементов.

С приходом весны и таянием снега в лесах Тульской области специалисты начали обустраивать солонцы. Это специальные площадки с солью, которые помогают диким животным восстановить силы после зимы, рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Соль восполняет острый дефицит натрия и микроэлементов, нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет зверей. Кроме того, доступ к минералам прямо в лесу удерживает косуль, лосей и кабанов от выходов на сельскохозяйственные поля, сохраняя баланс между природой и хозяйством.

Весна полноценно хозяйничает в тульских лесах. Дикие животные все активнее покидают свои зимние укрытия, и их жизнь фиксируют скрытые фотоловушки.

Самцы лосей готовятся к росту новых рогов, а самки подыскивают безопасные места для будущего потомства. Целыми семьями на открытые поляны выходят кабаны: они греются на солнце и ворошат листву в поисках еды. Меняют привычки и хищники — лисы теперь чаще охотятся днём, пользуясь обилием мелкой дичи.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:23 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
солонцы животные
Жизнь Тулы и области
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев выступил в полуфинале Тульской юниор-лиги КВН
Дмитрий Миляев выступил в полуфинале Тульской юниор-лиги КВН

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.