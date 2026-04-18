  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле депутаты городской Думы присоединились к субботнику - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле депутаты городской Думы присоединились к субботнику

Они привели в порядок воинские захоронения Всехсвятского кладбища.

Фото Тульской городской Думы

В Туле сегодня, 18 апреля, прошел общегородской субботник в рамках месячника чистоты. Работы организовали на территории воинских захоронений Всехсвятского кладбища.

Участие в наведении порядка приняли глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, заместители председателя гордумы Борис Воловатов и Дарья Герасимова, депутаты и сотрудники аппарата Тульской городской Думы, активисты «Молодой гвардии Единой России», представители Общественной палаты Тульской области и инициативные жители.

Участники субботника привели в порядок мемориальные комплексы: убрали мусор, опавшую листву и сухие ветки, подмели дорожки, очистили прилегающие территории. 

Участники также навели чистоту на могиле юного героя Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города-героя Тулы Валентина Паршутина. В дни обороны Тулы мальчик подносил боеприпасы бойцам, был смертельно ранен и умер в день своего рождения, когда ему исполнилось 12 лет. Глава города Алексей Эрк отметил, что такие акции имеют особое значение в преддверии Дня Победы: 

«По поручению Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в регионе проходит месячник чистоты. Это уже третий субботник, депутаты принимают активное участие в каждом из них. Совсем скоро вся страна отметит самый святой праздник — День Победы. Наши герои отдали жизни за свободу Родины, проявили мужество и героизм. Сегодня мы не только наводим порядок, мы отдаем дань памяти и уважения защитникам. Мы помним события войны и наших героев, сегодня их подвиг повторяют участники спецоперации. Участие в субботниках — это вклад каждого в комфорт и чистоту родного города».

IMG_9638.jpeg

Также первый заместитель председателя Тульской городской Думы и член Фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева подчеркнула важность участия жителей в таких мероприятиях: 

«Сегодня в рамках месячника чистоты мы проводим общегородской субботник, и уже по традиции вместе с коллегами, депутатами Тульской городской Думы, активистами „Молодой гвардии Единой России“ мы приводим в порядок воинские захоронения, которые располагаются на Всехсвятском кладбище. Хочу подчеркнуть, что проведение субботников — это очень важно, поскольку мы вместе делаем наш город ещё лучше, ещё комфортнее и ещё чище. Поэтому не оставайтесь в стороне, выходите в свои дворы, приводите в порядок, и вместе наш город сделаем ещё лучше». 

IMG_9658.jpeg

По её словам, работы по благоустройству проходят во всех округах Тулы, и депутаты принимают участие в каждом из субботников — как на общественных пространствах, так и на территориях своих округов. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:37
Другие статьи по темам
Событие
субботники
Люди
Единая Россия
Прочее
месячник чистоты уборка кладбищ
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев выступил в полуфинале Тульской юниор-лиги КВН
Дмитрий Миляев выступил в полуфинале Тульской юниор-лиги КВН
С начала апреля туляки завалили губернатора жалобами на мусор во дворах
С начала апреля туляки завалили губернатора жалобами на мусор во дворах

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.