«Это проект из учебника»: архитектор Олег Шапиро о тульской набережной

В Туле сегодня проходит первое заседание рабочей группы по продлению Тульской набережной. Для обсуждения будущего проекта в город приехал известный архитектор Олег Шапиро — сооснователь бюро Wowhaus и автор Казанской набережной.

Архитектор, осмотрев территорию отметил, что текущее состояние набережной — идеальное, а ее популярность превзошла все ожидания.

«По сути дела, это проект из учебника, потому что все цели, которые были заявлены, они все достигнуты. Осуществлено даже то, что мы вообще не думали», — поделился впечатлениями Шапиро.

Главной задачей на первом этапе станет разработка мастер-плана — генерального плана развития территории. Протяженность объекта составляет 14 км, поэтому проект будет реализовываться поэтапно и потребует времени и финансирования.

«14 км — это очень много. Мы пока договорились, что надо сделать то, что обычно называется мастер-планом… В этой же работе обычно определяется последовательность действий, основные принципы и первый этап. Надо сказать, что это долгий путь, долгий во времени и нелёгкий в финансовом плане», — отметил архитектор.

Губернатор Дмитрий Миляев заверил, что власти готовы приступить к реализации этого масштабного проекта. Первый этап благоустройства Тульской набережной намечен на 2027 год.