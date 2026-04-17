  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев о продлении набережной в Туле: «Раскачиваться не будем и начнем активно работать над концепцией» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев о продлении набережной в Туле: «Раскачиваться не будем и начнем активно работать над концепцией»

В атриуме Тульского кремля проходит заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и реализации проекта продолжения набережной.

Мероприятие открыл губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

«Сегодня на повестке дня серьезный проект — продолжение обустройства набережной от Казанской набережной до Левобережного. Проект большой, емкий и потребует межведомственного взаимодействия. Наша конечная задача не только разработать концепцию, но и последовательно её реализовывать. Мы планируем первые работы начать в 2027 году. Раскачиваться не будем: в этом году начнет активно работать над проектированием отдельно взятого участка. Двигаться будем поэтапно».

В работе межведомственной рабочей группы принимают участие не только профильные эксперты и представители строительных компаний, но и юное поколение: школьники, состоящие в совете при уполномоченном по правам ребенка, члены Молодежного совета при правительстве Тульской области, а также участники «Землячества71» — тульские студенты столичных вузов, заинтересованные в развитии своего родного города.

Напомним, Казанская набережная и обновленная улица Металлистов в Туле открылись 8 сентября 2018 года. В тот день исторический центр города посетило свыше 100 тыс. человек. Проект был разработан бюро Wowhaus, которым руководит известный архитектор Олег Шапиро.

За восемь лет Казанская набережная стала визитной карточкой региона, любимым местом отдыха жителей всех возрастов и яркой точкой на событийной карте Тулы и области. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:59 0
Другие статьи по темам
Событие
Казанская набережная
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 апреля: дожди и умеренный ветер

сегодня

206

2160

4

Жизнь Тулы и области
В Туле на Одоевском шоссе сошел с рельсов трамвай

сегодня

26

1220

0

Жизнь Тулы и области
В Туле определят лучшего водителя такси

сегодня

22

584

2

Жизнь Тулы и области
Продление Казанской набережной станет юбилейным подарком к её 10-летию

сегодня

19

390

1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Экотропа и водный трамвай: стало известно, как будет выглядеть новая тульская набережная
Экотропа и водный трамвай: стало известно, как будет выглядеть новая тульская набережная
СберПрайм стал титульным партнёром главных забегов России в 2026 году
СберПрайм стал титульным партнёром главных забегов России в 2026 году

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.