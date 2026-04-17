Миляев о продлении набережной в Туле: «Раскачиваться не будем и начнем активно работать над концепцией»

Мероприятие открыл губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

«Сегодня на повестке дня серьезный проект — продолжение обустройства набережной от Казанской набережной до Левобережного. Проект большой, емкий и потребует межведомственного взаимодействия. Наша конечная задача не только разработать концепцию, но и последовательно её реализовывать. Мы планируем первые работы начать в 2027 году. Раскачиваться не будем: в этом году начнет активно работать над проектированием отдельно взятого участка. Двигаться будем поэтапно».

В работе межведомственной рабочей группы принимают участие не только профильные эксперты и представители строительных компаний, но и юное поколение: школьники, состоящие в совете при уполномоченном по правам ребенка, члены Молодежного совета при правительстве Тульской области, а также участники «Землячества71» — тульские студенты столичных вузов, заинтересованные в развитии своего родного города.

Напомним, Казанская набережная и обновленная улица Металлистов в Туле открылись 8 сентября 2018 года. В тот день исторический центр города посетило свыше 100 тыс. человек. Проект был разработан бюро Wowhaus, которым руководит известный архитектор Олег Шапиро.

За восемь лет Казанская набережная стала визитной карточкой региона, любимым местом отдыха жителей всех возрастов и яркой точкой на событийной карте Тулы и области.