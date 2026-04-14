В Тульской области до 1 июня проверят состояние всех детских площадок

На совещании подвели итоги прошедших в регионе субботников, оценили чистоту общественных пространств. Коснулись и замечаний жителей по детским площадкам.

Обсудили в частности и закрытую по итогам зимы детскую площадку в Платоновском парке. Илья Беспалов, глава администрации Тулы рассказал, что площадка была установлена в 2021 году. И после зимнего обследования действительно был выявлен ряд косметических замечаний.

«Сама площадка находится в удовлетворительном состоянии. Требуется установка качелей, общий текущий косметический ремонт. До майских праздников проведём ее в порядок и все восстановим. Кроме этого, также хочу сказать, что за счёт местного бюджета в этом году рядом с этой площадкой по просьбе жителей также ещё установим спортивную площадку», — сказал Беспалов.

Губернатор поручил до 1 июня с привлечением Ростехнадзора проверить состояние всех детских площадок. Все проверки должны пройти до наступления летнего сезона.