Тульскую область захватил Каспийский циклон

Из-за него на регион обрушились ливни и сильный ветер.

Фото из архива Myslo.

На Тульскую область обрушился Каспийский циклон. Именно он стал причиной сильного ветра и проливного дождя в регионе.

Ливень продлится до вечера, а порывы ветра будут достигать 17 м/с. Из-за сильного ветра в регионе объявлено метеопредупреждение. 

Воздух прогреется максимум до +5…+8 °С, а пасмурная и дождливая погода задержится в регионе на всю неделю. Из-за северного ветра, который будет ощущаться гораздо сильнее, температура по ощущениям будет значительно ниже реальных показателей.

Синоптики обещают, что уже к выходным станет значительно теплее: ночью столбики термометров покажут +2…+7 °С, а днём потеплеет до комфортных +12…+15 °С. 

Na «Dne polya» v Tul'skoy oblasti detey posadyat za shtural kombaina
В Тульской области до 1 июня проверят состояние всех детских площадок
