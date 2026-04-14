Тульскую область захватил Каспийский циклон

На Тульскую область обрушился Каспийский циклон. Именно он стал причиной сильного ветра и проливного дождя в регионе.

Ливень продлится до вечера, а порывы ветра будут достигать 17 м/с. Из-за сильного ветра в регионе объявлено метеопредупреждение.

Воздух прогреется максимум до +5…+8 °С, а пасмурная и дождливая погода задержится в регионе на всю неделю. Из-за северного ветра, который будет ощущаться гораздо сильнее, температура по ощущениям будет значительно ниже реальных показателей.

Синоптики обещают, что уже к выходным станет значительно теплее: ночью столбики термометров покажут +2…+7 °С, а днём потеплеет до комфортных +12…+15 °С.