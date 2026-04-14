Миляев о систематической уборке парков и скверов: «Рецепт счастья – в смене глав»

Система оценки качества содержания общественных пространств была внедрена в Тульской области в 2024 году. Этот критерий отражает эффективность деятельности глав администрации муниципальных образований и правоохранительных команд в части содержания общественных пространств, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и 44 парков Тульской области.

На основании проведенной оценки формируется рейтинг МО, лидеры которого получают дополнительные дотации из бюджета региона: 1 млн 920 тыс., 2 млн 880 тыс. и 4,8 млн рублей за три первых места.

Дотации целевые и направляются на мероприятия, повышающие качество инфраструктуры общественных пространств, например: приобретение техники, навесного оборудования, ремонт и замену малых архитектурных форм, игрового оборудования, устройства ремонта освещения, опиловку, экранирования зеленых насаждений, ремонт покрытий и другие подобные работы.

«Те муниципальные образования, которые у нас последние места занимают, это какая-то хроническая история? Одни и те же все время или это другие какие-то муниципалитеты? Хроники есть, которые стоят на последних местах?» — поинтересовался губернатор Дмитрий Миляев.

«В первой подгруппе традиционно низкие места занимает Узловая. Тула тоже, как ни странно, была где-то в среднем на шестом месте, но потом резко выбилась в лидеры. При этом так же быстро спустился по таблице Новомосковск. Во второй подгруппе у нас традиционно низкие места у Ясногорска и Черни. При этом Ясногорск — победитель всероссийского конкурса, и мы в этом году благоустраиваем в нем парк. Искренне рассчитываем, что после благоустройства все спорные вопросы будут сняты. В третьей подгруппе у нас традиционно внизу рейтинга Тепло-Огаревский и Куркинский районы. В Куркино в этом году даже не заключили еще договор на акарицидную обработку общественных пространств, так что тут можно говорить о хронической проблеме», — пояснила зампред правительства Наталья Аникина.

Глава региона поручил проанализировать ситуацию.

«Констатация — это хорошо. Лидеры меняются, значит, в этих муниципальных образованиях главы прилагают усилия, а если из раза в раз одни и те же оказываются последними, то это означает, что система не работает. Либо глава не слышит, либо система недостаточным образом мотивирует», — сказал губернатор.

«Дмитрий Вячеславович, с учетом того, что при смене глав последние показатели явно говорят, что качество содержания вырастает, значит, у отдельно взятых глав внутренний…» — начала Наталья Аникина.

«То есть рецепт счастья — в смене глав администрации», — продолжил Дмитрий Миляев.