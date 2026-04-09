В Новомосковске построят мост через Любовское водохранилище

Проектная документация уже в разработке.

В Новомосковске построят альтернативный мост через Любовское водохранилище (реку Любовку). Об этом стало известно на совещании по подготовке к празднованию 100-летия города, которое провел губернатор Дмитрий Миляев.

О проекте рассказали министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская и Олег Соловьёв, временно исполняющий обязанности главы администрации МО город Новомосковск.

Предполагается, что мост будет длиной 50 метров, также к нему необходимо обустроить подходы протяженностью 690 метров.

«Ждем проекта строительства мостового сооружения через Любовское водохранилище, после этого будем определяться по срокам реализации», — отметила Воскресенская.

«Решение по финансированию проекта будет принято в ближайшее время», — добавил Соловьев.