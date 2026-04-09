Аллею невесть откроют в Новомосковске к 100-летию города

В Новомосковске прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия города, которое провел губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина доложила о масштабной работе по благоустройству, которая ведётся в городе с 2020 года. За это время на эти цели был направлен почти миллиард рублей.

В рамках проектов благоустроено 17 общественных пространств и 140 дворовых территорий. Приоритет отдавался комплексному подходу, а сами жители выбирали объекты для ремонта на рейтинговом голосовании.

К празднованию векового юбилея в Новомосковске появится новая достопримечательность — Аллея невест. Проект реализуется в рамках создания парка «Из Тулы в Дон».

Как сообщила Наталья Аникина, администрация города уже заключила контракт на разработку проектной документации. Ключевые объекты — входная зона и сама Аллея невест — будут представлены на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Заявку планируется подать в мае. В случае победы реализация проекта начнется уже в 2027 году.